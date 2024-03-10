لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

نشر الفنان عمرو جمال صورة جديدة تجمعه مع الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عمرو جمال على الصورة، «بموت فيكي يا اس اس، اتفرجوا بكره على مسلسل كامل العدد».

وتألقت إسعاد يونس بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية فستان أسود، ونسقت معه جاكيت ضخم فرو بألوان البني والبيج بياقة كبيرة وأكمام واسعة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت إسعاد يونس المكياج الصارخ، حيث وضعت اللون الأحمر في الشفاه، مع إبراز العين بالمكياج السموكي الأسود، مع البلاشر والهايلايتر.

وعن تسريحة الشعر، فضلت الظهور بنفس تسريحة الشعر الأسود المعتاد ولكن بطريقة مموجة بعض الشئ.