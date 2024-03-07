عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مصر كلها تربية واحدة ست.. إطلالات أثارت الجدل للراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا

تصدرت الراقصة دينا مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب أحدث تصريحات لها أثارت الجدل بها.

وتداول رواد السوشيال ميديا تصريحات الراقصة دينا، مع مجموعة صور لها أشعلت السوشيال ميديا بها.

txt

درة تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة سعرها صادم

txt

محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

وأثارت دينا الراقصة الجدل ببعض التصريحات من أبرزها التربية، قائلة في برنامج الستات «كل بيوت مصر تربية واحدة ست، مصر كلها اللي مربياها واحدة ست، لأن الراجل أساساً مش موجود، الراجل بيطلع يروح شغله ويرجع بالليل مبيربيش والست هي اللي بتربي وأنا مش بقلّل من وجود الرجالة».

وتابعت الراقصة دينا: «الرجالة بعد الانفصال مبتكونش موجودة، ولو عايزين يربوا عيالهم ياخدوهم خميس وجمعة ويشاركوا في تربيتهم، ومبنصحش إن يكون فيه طلاق، وكل ما واحدة صاحبتي تقولي هطلق بقولها بلاش ابنك لما يوصل 12 سنة مش هتقدري عليه».

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا
دينا الراقصة دينا صور دينا الراقصة الراقصة دينا بالحجاب الراقصة دينا بفستان مثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

تفاصيل خطيرة.. هل حاولت روسيا اغتيال زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني؟

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

موضوعات متعلقة

محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

كلفتها ملايين.. مراهقة تجري 100 عملية تجميل لسبب صادم

ملايين الدولارات| ممثل محترف يلجأ للتسوّل.. لهذا السبب

ابتعد عنها فورا .. 3 أطعمة تزيد من الشيخوخة

ملابس محتشمة.. هنا الزاهد تلفت الأنظار بإطلالة شتوية

فستان مكشوف .. نانسي عجرم تبرز جمالها بإطلالة رقيقة

ضيق جدا .. درة تبرز أنوثتها بالأحمر الجريء

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

ترشيحاتنا

متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» الفرق بين القضاء الجنائي والتأديب بمصر

يوم الشهيد وتاريخ الشهداء.. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

بعد تراجع الجديدة .. أسعار سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المصرية

دراسة تكشف فوائد جديدة لرمضان.. الصيام يحمي من أمراض خطيرة

استغلوا الفقر.. متهم في سرقة أعضاء بمستشفى شهير يكشف كيف استقطب المواطنين

وزير الخارجية البريطاني: يجب إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر كلها تربية واحدة ست.. إطلالات أثارت الجدل للراقصة دينا

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

فيديو

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ