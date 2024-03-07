مصر كلها تربية واحدة ست.. إطلالات أثارت الجدل للراقصة دينا

تصدرت الراقصة دينا مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب أحدث تصريحات لها أثارت الجدل بها.

وتداول رواد السوشيال ميديا تصريحات الراقصة دينا، مع مجموعة صور لها أشعلت السوشيال ميديا بها.

وأثارت دينا الراقصة الجدل ببعض التصريحات من أبرزها التربية، قائلة في برنامج الستات «كل بيوت مصر تربية واحدة ست، مصر كلها اللي مربياها واحدة ست، لأن الراجل أساساً مش موجود، الراجل بيطلع يروح شغله ويرجع بالليل مبيربيش والست هي اللي بتربي وأنا مش بقلّل من وجود الرجالة».

وتابعت الراقصة دينا: «الرجالة بعد الانفصال مبتكونش موجودة، ولو عايزين يربوا عيالهم ياخدوهم خميس وجمعة ويشاركوا في تربيتهم، ومبنصحش إن يكون فيه طلاق، وكل ما واحدة صاحبتي تقولي هطلق بقولها بلاش ابنك لما يوصل 12 سنة مش هتقدري عليه».

الراقصة دينا

الراقصة دينا

الراقصة دينا

الراقصة دينا

الراقصة دينا

الراقصة دينا