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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

درة تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة سعرها صادم

درة
درة

شاركت الفنانة درة صور جديدة مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت درة بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان باللون الأحمر مجسم يبرز قوامها الرشيق، بقماش الستان، بقصة مميزة من الوسط من تصميم دار الأزياء العالمية dolcce and gabbana.

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وبلغ سعر فستان درة الأحمر 3395 الف دولار أي حوالي 170 الف جنيه مصري، مما أثار الجدل على السوشيال ميديا، لكنها أعتادت على ارتداء الإطلالات عالية الثمن.

وخطفت درة الأنظار بارتداء المجوهرات الثمينة اللافتة، مرتدية عقدا وأسورة على هيئة الثعبان من Bulgari.

وفضلت درة اختيار تسريحة شعر مميزة، فاعتمدت على رفع الشعر لاعلى مع تركيب بعض الاكسسوارات البسيطة في الكحكة.

ومن الناحية الجمالية وضعت درة المكياج الناعم فاختارت الألوان الترابية التي تتماشى مع لون بشرتها وذلك من لمسات خبيرة التجميل منى جمال.

درة
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