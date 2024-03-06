عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مكشوف .. نانسي عجرم تبرز جمالها بإطلالة رقيقة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان باللون الأصفر مكشوفا من منطقة الصدر، مربوطا من الرقبة باللون الذهبي واسعا من الأسفل.

ضيق جدا .. درة تبرز أنوثتها بالأحمر الجريء

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة تبرز جمالها الساحر، كما استكملت إطلالاتها اللافتة بالمكياج الناعم، معتمدة على اللون البرتقالي الهادئ مع بلاشر فاتح لامع.

واستكملت نانسي عجرم إطلالتها بمجموعة من المجوهرات اللافتة، حيث ارتدت الاساور في اليد والاقراط البسيطة في الأذن.

نانسي عجرم 
نانسي عجرم إطلالة الفنانة نانسي عجرم أزمة نانسي عجرم ألبوم نانسي عجرم ألبومات نانسي عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بكره الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

موضوعات متعلقة

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

تحذير .. علامة غير متوقعة تشير إلى إصابتك بالقاتل الصامت

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

فستان لامع.. رضوى الشربيني تبهر المتابعين بإطلالة مميزة

وصفة من مطبخك تخلصك من الإمساك في 30 دقيقة

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

سعرها وصل 1000 جنيه .. طريقة فعالة لتخزين القهوة

عباية خليجي .. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

صندوق النقد يكشف عن محاور مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج لمصر

تغلبنا 3 مرات عليهم| تصريحات نارية من كولر قبل مواجهة الزمالك

محافظة القاهرة: إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على بعض المدارس والشوارع

ماذا قال رئيس الوزراء في مؤتمر اتفاق صندوق النقد؟ تفاصيل

طمعان في طليقة العاطل .. تفاصيل جريمة مأساوية بالعياط

محافظ البنك المركزي : توقيع حزمة إصلاح اقتصادية متكاملة مع صندوق النقد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ