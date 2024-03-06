فستان مكشوف .. نانسي عجرم تبرز جمالها بإطلالة رقيقة

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان باللون الأصفر مكشوفا من منطقة الصدر، مربوطا من الرقبة باللون الذهبي واسعا من الأسفل.

وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة تبرز جمالها الساحر، كما استكملت إطلالاتها اللافتة بالمكياج الناعم، معتمدة على اللون البرتقالي الهادئ مع بلاشر فاتح لامع.

واستكملت نانسي عجرم إطلالتها بمجموعة من المجوهرات اللافتة، حيث ارتدت الاساور في اليد والاقراط البسيطة في الأذن.