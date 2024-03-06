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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضيق جدا .. درة تبرز أنوثتها بالأحمر الجريء

درة
درة

شاركت الفنانة درة صور جديدة مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت درة بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان باللون الأحمر مجسم يبرز قوامها الرشيق، بقماش الستان، بقصة مميزة من الوسط من تصميم دار الأزياء العالمية dolcce and gabbana.

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وخطفت درة الأنظار بارتداء المجوهرات الثمينة اللافتة، مرتدية عقدا وأسورة على هيئة الثعبان من Bulgari.

وفضلت درة اختيار تسريحة شعر مميزة، فاعتمدت على رفع الشعر لاعلى مع تركيب بعض الاكسسوارات البسيطة في الكحكة.

ومن الناحية الجمالية وضعت درة المكياج الناعم فاختارت الألوان الترابية التي تتماشى مع لون بشرتها وذلك من لمسات خبيرة التجميل منى جمال.

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