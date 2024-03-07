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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي

تصدرت الفنانة أمل حجازي منذ أيام مؤشرات البحث جوجل وفيسبوك، واليوم تصدرت الترند مرة أخرى لتكون رقم 1 في القائمة الأكثر بحثا على صفحات السوشيال ميديا.

وسبب تصدر الفنانه أمل حجازي الترند، هو خلعها الحجاب، وتصريحاتها الأخيرة عن حياتها الشخصية والفنية بعد هجوم المتابعين لها.

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وردت الفنانة المعتزلة أمل حجازي على قرار خلعها للحجاب مؤخرا من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «الى كل من يهمه الامر انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله».

وأضافت: ولم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي وإحترامي اقتضى التوضيح.

 

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي
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