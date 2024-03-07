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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار في السعودية بإطلالة محتشمة

زوجة مؤمن زكريا
زوجة مؤمن زكريا

توجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، مساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي صباح اليوم إلى السعودية، رفقة زوجته ريهام الشيمي لحضور نهائي كأس مصر أمام الزمالك غدا الجمعة على ملعب الأول بارك.

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وخطفت زوجة مؤمن زكريا الأنظار بإطلالة رياضية محتشمة، مرتدية بدلة رياضية باللون الأسود في الأبيض، ونسقت معه البندانة البيضاء والطرحة السوداء الشيفون.

وانتعلت زوجة مؤمن زكريا الحذاء الرياضي الأبيض بطريقة مميزة، مع حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود.

وظهرت زوجة مؤمن زكريا بدون مكياج نهائيا، فيما تزينت ببعض الاكسسوارات البسيطة لاستكمال اطلالتها الرياضية.

زوجة مؤمن زكريا 
مؤمن زكريا مؤمن زكريا لاعب الأهلي لاعب الأهلي السابق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا

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