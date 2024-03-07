زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار في السعودية بإطلالة محتشمة

توجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، مساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي صباح اليوم إلى السعودية، رفقة زوجته ريهام الشيمي لحضور نهائي كأس مصر أمام الزمالك غدا الجمعة على ملعب الأول بارك.

وخطفت زوجة مؤمن زكريا الأنظار بإطلالة رياضية محتشمة، مرتدية بدلة رياضية باللون الأسود في الأبيض، ونسقت معه البندانة البيضاء والطرحة السوداء الشيفون.

وانتعلت زوجة مؤمن زكريا الحذاء الرياضي الأبيض بطريقة مميزة، مع حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود.

وظهرت زوجة مؤمن زكريا بدون مكياج نهائيا، فيما تزينت ببعض الاكسسوارات البسيطة لاستكمال اطلالتها الرياضية.