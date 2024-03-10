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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالأسود الأنيق.. ريهام سعيد تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة من السعودية

ريهام سعيد
ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة من السعودية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ريهام سعيد بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أسود كت دون أي تكلف، وحملت في يديها جاكيت أسود أنيق.

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واعتمدت ريهام سعيد في إطلالتها على البساطة، حيث استكملت لمساتها الجمالية بتسريحة شعر بسيطة وتركت خصلاته البني منسدلا بطريقة مميزة .

ومن الناحية الجمالية وضعت ريهام سعيد المكياج البسيط، حيث استخدمت اللون البني في الشفاه، مع بعض اللمسات التي تخفي عملية التجميل الشهيرة التي تسبب في إيذاء جزء العين.

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