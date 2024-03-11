شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

أعلن الفنان شريف رواش عن تجسيده لشخصيه جايا ضمن أحداث فيلم “جوازة توكسيك”، والذى من المقرر طرحه خلال صيف 2024.



وفيلم جوازة توكسيك بطوله ليلى علوي ، نسرين طافش، بيومي فؤاد ، ملك قورة ،محمد انور ، واخراج محمود كريم.

ويجمع فيلم جوازة توكسيك النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة فى السينما بعدما قدما سوياً أفلام "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، مصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وعلى صعيد أخر، ينتظر شريف رواش عرض مسلسل “محارب” الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

تدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي وهو يناقش العديد من القضايا، ويجسد حسن الرداد "عزيز" خلال الأحداث بشخصية طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ليعمل كميكانيكي وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ أن بعد وفاة والده يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

ابطال مسلسل محارب :

يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن في مقدمتهم: حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.