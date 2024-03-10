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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. إزاله 162 حاله تعد على أملاك الدولة

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة الـ 22 لازالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مرحلتها الثانية أواخر الشهر الماضى،  وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية و التصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب .

أضافت " محافظ دمياط " أنه تم إزالة حالة تعدِ تابعة لولاية تنميةالثروة السمكية بدمياط على مساحة ١٤ فدان و١٢ قيراط و١٧ سهم ،  لافتة الى وصول اجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ١٦٢حالة  تعدِ على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ١٣٦٧٦.٧٥متر مربع و١٤ فدان و١٢ قيراط و ١٧سهم.

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