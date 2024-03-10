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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتسلم بونات شراء المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفد البنك الزراعى المصرى برئاسة عبد الحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا و أسامة حلمى رئيس قطاع دمياط.

وتناول اللقاء استعراض آلية استكمال سُبل التعاون بين المحافظة و البنك لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للبنك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك،  حيث تسلمت " المحافظ " بونات لشراء مواد غذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية باجمالى دعم ٢٥٠ الف جنيه تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين وبالأخص بالقرى  ..

واشادت " المحافظ " بمبادرات البنك الزراعى لخدمة المجتمع، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع البنك للوصول إلى المستهدفين وتقديم الدعم اللازم لهم ، معربة عن تطلعها الى التعاون مع البنك لدعم المجالات المختلفة..

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