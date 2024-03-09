الأرض أرضنا|السيسي عن استضافة الشعب الفلسطيني في سيناء: مش هنخون دم شهدائنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التاريخ سيقف أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة: “البعض تحدث عن إمكانية استضافة مصر للشعب الفلسطيني في غزة، ولكننا لن نخون دماء شهدائنا، والأرض أرضنا ومسئولون عن حمايتها ومحدش هيفرط فيها”.

ووجه التحية والتقدير لـ الشعب الفلسطيني، وتابع: “نقول لهم إن مصابكم مصابنا، وإن مصر لن تتوانى عن العمل من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات”.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم الشهيد.. يوم الأبطال الذين خرجوا من نبت هذه الأرض الطيبة وحملوا الأمانة برأس شامخة وقابلوا ربهم بنفس راضية وتركوا لنا مع آلام الفراق فخرًا ومجدًا سيظل محفورًا وخالدًا في ذاكرة أمتنا”.