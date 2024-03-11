أسعار العملات العربية في البنوك اليوم

شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنوك، تغيرا منذ الأربعاء الماضي، بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في اليوم الإثنين 11 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنك الأهلي كالآتي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري نحو 158.81 جنيه للشراء و160.30 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين في البنك الأهلي عند 13.08 جنيه للشراء و13.11جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين في البنك الأهلي نحو 13.38جنيه للشراء و13.39جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين في بنك الأهلي نحو 12.46جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين أعلى العملات العربية عند 160.06جنيه للشراء و160.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 13.09 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 13.40 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.81 جنيه للشراء و13.52جنيه للبيع.

البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 159.96جنيه للشراء و160.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 13.08 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.36جنيه للشراء و13.40جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.48جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.