فيها حاجة حلوة| قس يعلق الأنوار وزينة رمضان على المسجد

"رمضان في مصر حاجة تانية".. شعار رفعته الكنائس في مختلف المحافظات وذلك بتعليقها لزينة شهر رمضان وكذلك الفوانيس في مشهد يدل على الترابط بين مسلمي وأقباط مصر.



فى لفتة طيبة تدل على روح المحبة بين أبناء الشعب المصرى أقباط ومسلمين، وفى جو من البهجة والسعادة أقدم قس فى العباسية، بتعليق الزينة والأنوار على مسجد المنطقة، وذلك احتفالا بقدوم شهر رمضان.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية أعلنت أن أمس الأحد الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو غرة شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.