كهربا يحتفل بحلول شهر رمضان على طريقته الخاصة.. شاهد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه على أكس.

وظهر محتفلاً بزينة رمضان، وكتب: "واهتِف بالحُبّ أهلًا رَمضان ربنا يجعلهم ٣٠ يوم جبر، وخير، واستجابة، وعدل، ورزق، ونور، وبركة في كل اتجاه".

لأهلي بطلا لكأس مصر

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما ، الجمعة الماضية، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5.