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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الدنمارك بشأن قرار إسرائيل بناء مستوطنات في الضفة الغربية

الدنمارك
الدنمارك

أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن الدنمارك تجدد تأكيدها أن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" بموجب القانون الدولي، ووصفت توسعها أو بناء أي مستوطنات جديدة، بأنه "عقبة كبيرة أمام السلام".

وقال راسموسن عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الدنماركية على منصة إكس، إن الدنمارك "تشارك الاتحاد الأوروبي في دعوة إسرائيل إلى التراجع عن موافقتها الأخيرة بشأن بناء 3426 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة".

وشاركت الدنمارك، الاتحاد الأوروبي في دعوته إسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء وحدات سكنية جديدة في المستعمرات بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الموافقة على بناء 3426 وحدة سكنية، مما يزيد من توسيع المستتعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على التراجع عن القرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

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