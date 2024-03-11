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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: الطواقم الطبية في الشمال ليس لديهم طعام في رمضان

غزة
غزة

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة في شمال غزة، ولا تجد ما تقتات عليه.

وأضاف القدرة عبر قناته الوزارة على تليجرام، أن الطواقم الطبية في شمال غزة نحلت اجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام.

وأشار إلى أن هناك اكثر من 2000 كادر صحي في شمال غزة سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو افطار.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، المؤسسات الدولية والاغاثية بتوفير وجبات طعام جاهزة لتمكن الطواقم الطبية من ممارسة عملها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن توقف مولدات مستشفيات شمال غزة يجعلها نقاطا طبية ضعيفة وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن توقف الخدمات الطبية شمال غزة هو حكم بالإعدام على 700 ألف مواطن”.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية: “نطالب الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتوفير احتياجاتها”.

وتابعت وزارة الصحة الفلسطينية: “نطالب المجتمع الدولي بتوفير ممر إنساني آمن لوصول المساعدات الطبية والوقود لمنع الكارثتين الإنسانية والصحية شمال غزة”.

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