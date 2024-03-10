الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر تطورات الأوضاع المأسوية في غزة

كشف رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الوضع مأسوي للغاية في كل شيء في قطاع غزة، متابعا أن لدينا مشاكل في القطاع الطبي بالجملة في القطاع.

وأكمل رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إسرائيل تستهدف الطواقم الطبية بشكل متكرر، لافتا إلى أن لدينا عجز هائل في المستلزمات الطبية الصحية.