"مصر قلب الوطن العربي" ضمن نقاشات قصور الثقافة بمكتبة النمسا بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "مصر قلب الوطن العربي" ألقاها أبو المكارم عبد الجليل وتناول خلالها الفتح العربي لمصر كان بمثابة فاتحة خير للعروبة والإسلام، و الأزهر الشريف ودوره في نشر الثقافة العربية والإسلامية في شتى أنحاء المعمورة منذ القدم، وعوامل ازدهار الثقافة في مصر على مر العصور، وموقع مصر الجغرافي جعلها أن تكون الخادم المخلص للعروبة ومصر أرض الكنانة، وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الثقافة الإسلامية منظور عصري "ألقاها سيد حسين متحدثا عن أهداف الثقافة الإسلامية، ودور الأسرة في النهوض بالثقافة الإسلامية، و الإختلاف بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، والثقافة الإسلامية تنهل من كافة العلوم.

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المناخ" حاضرتها ثناء محمود متناولة مفهوم المناخ وأسباب التغييرات المناخية، في العالم والأقاليم المناخية في العالم، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "الآثار الإجتماعية والصحية لختان الإناث" حاضرتها د. رشا حسن متحدثة عن كيفية الأهتمام بالصحة العامة والنظافة الشخصية، وتعريف ختان الإناث، والآثار المترتبة عليه، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكي عن "المحافظة على الطاقة" سردتها هناء يونس لرواد القصر.

أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر أحمد محمود الجنابي "قصائد غنائية"، وكذلك قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان "المفترق"، بينما أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان "السمك" أعدها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة، وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عن "الكتاب" أعدها زكريا بدري.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.