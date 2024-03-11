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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إمكانياته نينجا .. موبايل رائد من شاومي ينافس iPhone 

إمكانياته نينجا..موبايل
إمكانياته نينجا..موبايل رائد من شاومي ينافس iPhone 

أعلنت شاومي عن هاتفها الرائد صغير الحجم الـ Xiaomi 14 بمواصفات قوية حيث يأتي بشاشة اموليد مقاس 6.36 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز مع سطوع عالي 3000 شمعة مع استخدام اقوى معالج رائد Snapdragon 8 Gen 3 مع كاميرا خلفية ثلاثية مميزة بالتعاون مع لايكا وبطارية بسعة 4610 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط .. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 14 وما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا على النحو التالي فيما يلي:

 

مواصفات هاتف Xiaomi 14  :-

 

• يدعم الاتصال اللاتلامسي الـ NFC والانفرا ريد .

• يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

• يأتي الهاتف بأبعاد 152.8×71.5×8.2 ملم مع وزن 193 أو 188 جرام .

• متانة وجودة الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من الزجاج أو الجلد مع إطار من الالمونيوم .

• يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 حتى متر ونصف لمدة نصف ساعة .

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع LTPO OLED بمساحة 6.36 إنش بدقة الـ 1200×2670 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz مع سطوع يصل الي 3000 شمعة ودعم 68 مليار لون والدولبي فيجن والـ HDR10+ .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .
– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .
– الإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .
– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• يأتي بمعالج رائد من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 750 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل .

• الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الخاصة بالبورترية والزوم الحقيقي 3.2X أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 24 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بطيئة الحركة الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 و960 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 و480 و960 و1920 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e/7 كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

• يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.4 مع خاصيتي الـ A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي وحساسية اللون .

• تدعم السماعات الخارجية الصوت الاستيريو .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG .

• البطارية تأتي بسعة 4610 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 14 بواجهة شاومي الجديدة الـ HyperOS .

• يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الفضي الفاتح وباللون البينك ( ظهر جلد ) وباللون الأخضر .

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