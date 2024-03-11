بدء تفعيل مواعيد رمضان في المدارس .. اليوم

أعلنت المدارس بدء تفعيل مواعيد رمضان ابتداءا من اليوم الأحد الموافق 11 مارس 2024 الذي يوافق غرة شهر رمضان الكريم .

وحرصت كل مدرسة على إعلان جدول مواعيد رمضان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بناءا على التعليمات الصادرة من الإدارة التعليمية التابع لها كل مدرسة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تركت للإدارات التعليمية مسألة تحديد مواعيد رمضان حسب ظروف كل مدرسة بدون الإخلال بسير اليوم الدراسي وعدد الحصص الدراسية .

وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الدراسة في رمضان 2024، موضحة مواعيد الحضور والانصراف في المدارس المصرية اليابانية خلال شهر رمضان المبارك للمرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية لجميع الصفوف الدراسية.

مواعيد الدراسة في رمضان

وأكدت المدارس المصرية اليابانية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن مواعيد الدراسة في رمضان 2024 تتمثل فيما يلي :

- رياض الأطفال : موعد الحضور 7:45 صباحا - موعد الانصراف 1:20 ظهرا

- المرحلة الابتدائية : موعد الحضور 7:45 صباحا - موعد الانصراف 1:30 ظهرا

وكانت قد استعدت المدارس الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية لحلول شهر رمضان الكريم، حيث قام طلاب المدارس بتزيين الفصول بـ “ زينة رمضان” ، مما صنع أجواء مبهجة داخل الفصول الدراسية ابتهاجا بحلول الشهر الكريم.