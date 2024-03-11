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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيرفراير جديدة عشان رمضان..يستوعب كمية كبيرة من الطعام

فيليبس عملت إيرفراير
فيليبس عملت إيرفراير جديدة عشان رمضان..والسعر مفاجأة

أطلقت شركة (فيليبس)  في أوروبا جهاز تحضير الطعام بالهواء الساخن ثنائي السلة "أو ما يعرف بجهاز إيرفراير" والمصنف ضمن سلسلة 3000، وهو جهاز يهدف إلى جعل الطهي أكثر راحة من خلال تزويده بسلتين منفصلتين.

يتيح هذا التصميم للمستخدمين طهي أجزاء مختلفة من وجبتهم في نفس الوقت، سواء كانت أطباق جانبية أو رئيسية. تبلغ سعة جهاز تحضير الطعام بالهواء الساخن هذا 9 لترات، مما يعني أنه قادر على استيعاب كمية كبيرة من الطعام، تصل إلى 1.5 كجم، وهي كمية كافية لطهي دجاجة كاملة أو وجبة كبيرة من الخضار.

فيليبس عملت إيرفراير جديدة عشان رمضان..والسعر مفاجأة

يعمل الجهاز باستخدام تقنية Rapid Air الحصرية من فيليبس لطهي الطعام بشكل متساوٍ، ويضمن خروج كل شيء مقرمشًا من الخارج وطريًا من الداخل. كما أنه يأتي مع شاشة لمس تتضمن ثمانية أوضاع طهي مسبقة لأنواع مختلفة من الطعام، بدءًا من البطاطس المقلية والخضروات وصولاً إلى الكيك. كما يتميز أيضًا بخواص ذكية تسمح للمستخدمين بمزامنة أوقات انتهاء الطهي للسلتين معًا ونسخ الإعدادات من سلة إلى أخرى للحصول على طهي متجانس.

تقدم فيليبس تطبيق NutriU كمرافق لجهاز تحضير الطعام بالهواء الساخن، حيث يوفر للمستخدمين العديد من الوصفات المصممة خصيصًا لهذا الجهاز. كما أن جهاز تحضير الطعام بالهواء الساخن مصمم لسهولة التنظيف، حيث تأتي السلال قابلة للغسل في غسالة الأطباق، ويأتي أيضًا مع رف للشواء ووعاء. يبلغ سعر جهاز تحضير الطعام بالهواء الساخن ثنائي السلة من سلسلة 3000 من فيليبس 249.99 يورو، ولم يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق بعد.

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