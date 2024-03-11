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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 16 فلسطينيا بقصف الاحتلال منزل عائلة أبو شمالة في غزة

غزة
غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باسشتهاد 16 فلسطينيا، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن 16 فلسطينيا استشهدوا أغلبهم من الأطفال والنساء لافتة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو شمالة في حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31045 شهيدا و72654 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث ارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة.

اسشتهاد 16 فلسطينيا طائرات الاحتلال مدينة غزة عائلة أبو شمالة في حي الصبرة حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

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استشهاد 16 فلسطينيا بقصف الاحتلال منزل عائلة أبو شمالة في غزة


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