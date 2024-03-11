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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسباب أمنية تؤخر إبحار أول سفينة مساعدات نحو غزة.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة القبرصية أن السفينة التي تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة ستنطلق من لارنكا “في الساعات المقبلة”.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، أنه لن يتم الإعلان عن الوقت المحدد للانطلاق “لأسباب أمنية”.

وأضاف أنه “تم فحص السفينة كما هو مطلوب من قبل سلطات جمهورية قبرص وفقًا لجميع البروتوكولات المدرجة في التخطيط”.

مساعدات إنسانية إلى غزة

وأشار إلى أن جمهورية قبرص “على اتصال مستمر مع جميع الأطراف المعنية بهدف تحقيق ممر موثوق لتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق للسكان المدنيين في غزة”.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن "أوبن آرمز" بدأت الإبحار من قبرص إلى قطاع غزة.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن الإذاعة القبرصية، أنه تم تأجيل مغادرة سفينة "أوبن آرمز" التابعة لمنظمة الإغاثة الإسبانية، والمحملة بالإمدادات الإنسانية لغزة، بعد أن كان مقررًا أن تغادر أمس الأحد.

وقالت الإذاعة القبرصية مساء الأحد، إنه يبدو من غير المرجح أن تغادر السفينة ميناء لارنكا القبرصي قبل صباح الاثنين بسبب “مشكلات فنية”.

وتحمل السفينة، التي يبلغ طولها 37 مترًا، نحو 200 طن من مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية.

وتعد هذه الرحلة "تجريبية" على مسار ممر المساعدات المخطط له الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس الجمعة.

وستكون قبرص مسؤولة عن السفينة إلى أن تغادر المياه الإقليمية القبرصية.

وقال متحدث باسم الحكومة القبرصية لـ (د.ب.أ) إنه “بعد ذلك، سيتم مراقبة السفينة بواسطة الأقمار الاصطناعية والرادارات من جهات فاعلة أخرى”.

ومن غير الواضح أين وكيف ستفرغ السفينة حمولتها بمجرد وصولها قبالة ساحل غزة.
 

غزة الحكومة القبرصية مساعدات إنسانية وكالة الأنباء القبرصية قبرص

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