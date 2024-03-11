خلافات غير مسبوقة بين إسرائيل وأمريكا بسبب الحرب على غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا، وذلك تحت عنوان « خلافات غير مسبوقة بين إسرائيل وأمريكا بسبب الحرب على قطاع غزة».

استمرار الحرب على غزة التي دخلت شهرها السادس كشف النقاب عن الخلافات المتزايدة بين إسرائيل وأكبر داعم لها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحول موقفها من الدعم المطلق وتقديم الأسلحة والذخائر لجيش الاحتلال إلى التحذير من المضي قدما في تلك الحرب والمطالبة بإقرار هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة لإنقاذ أهلها من شفير المجاعة.

خلافات إسرائيل وأمريكا

أخر أشكال تلك الخلافات ظهر جليا في لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، والتي أكد فيها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مخطئ في تصريحاته التي ذكر فيها أن نتنياهو يضر بـ إسرائيل أكثر مما ينفعها بسبب إدارته للحرب في غزة، وتسببه في سقوط المزيد من الأبرياء الفلسطينيين.

نتنياهو المستنكر من تصريحات بايدن أشار إلى أنه لا يعرف ما الذي يستهدفه الرئيس الأمريكي من تلك التصريحات، موضحا أن سياسته تجاه الحرب في غزة لا تمس مصالح إسرائيل بل يدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين.