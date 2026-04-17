كاتس: نزع سلاح حزب الله سيتم إما بوسائل سياسية أو بعمليات عسكرية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني سيتم إما بوسائل سياسية أو بعمليات عسكرية بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق؛ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا يوضح تفاصيل وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي سيبدأ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس.

وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

وذكر البيان أن الطرفين، بعد لقائهما في واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مباشرة، "يؤكدان أن البلدين ليسا في حالة حرب، ويلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة".

ووصف البيان وقف إطلاق النار بأنه "بادرة حسن نية من حكومة إسرائيل، تهدف إلى تمكين مفاوضات جادة نحو اتفاق أمني وسلام دائم بين إسرائيل ولبنان".

كما "يمكن تمديد وقف إطلاق النار باتفاق متبادل" إذا أظهرت المفاوضات مؤشرات على التقدم، وإذا "أثبت لبنان فعليًا قدرته على فرض سيادته" (أي كبح جماح حزب الله).

ومع ذلك، يؤكد البيان مجددًا حق إسرائيل "في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية".

بمجرد بدء سريان وقف إطلاق النار، ستتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي، "خطوات جادة لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى" من التواجد في البلاد.

وتؤكد جميع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار "المسؤولية الحصرية عن سيادة لبنان ودفاعه الوطني".

وأخيرًا، تشير إلى أن إسرائيل ولبنان طلبتا من الولايات المتحدة "مواصلة المفاوضات المباشرة بين البلدين بهدف حل جميع القضايا العالقة"، بما في ذلك ترسيم الحدود والتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.

النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل:



ستبدأ إسرائيل ولبنان هدنة اعتبارًا من 16 أبريل 2026، الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لمدة عشرة أيام مبدئيًا، كبادرة حسن نية من حكومة إسرائيل، بهدف تمكين مفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين إسرائيل ولبنان.

يجوز تمديد هذه الفترة المبدئية باتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل إذا ما أُحرز تقدم في المفاوضات، وإذا أثبت لبنان قدرته على تأكيد سيادته.

تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية، ولن تعيق الهدنة هذا الحق، إلى جانب ذلك، لن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة، داخل الأراضي اللبنانية براً وجواً وبحراً.



وابتداءً من 16 أبريل 2026، الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبدعم دولي، ستتخذ حكومة لبنان خطوات جادة لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى في الأراضي اللبنانية من شن أي هجمات أو عمليات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية.

تعترف جميع الأطراف بأن قوات الأمن اللبنانية هي المسؤولة حصراً عن سيادة لبنان ودفاعه الوطني؛ ولا يحق لأي دولة أو جماعة أخرى أن تدّعي ضمان سيادة لبنان.

تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة تسهيل إجراء مفاوضات مباشرة إضافية بين البلدين بهدف حل جميع القضايا العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية الدولية، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين.

وتُدرك الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات المذكورة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان، وتهدف هذه الالتزامات إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات حسنة النية نحو تحقيق سلام وأمن دائمين، كما تعتزم الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية لدعم لبنان كجزء من جهودها الأوسع نطاقاً لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.