ألمانيا: ندعم احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة ونزع سلاح حزب الله

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن بلادها تدعم احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة ونزع سلاح "حزب الله".

فيما كشفت صحيفة "هآرتس" أن نزع سلاح "حزب الله" على رأس الأولويات بالنسبة لتل أبيب في المفاوضات المباشرة مع لبنان التي ستعقد اليوم، الثلاثاء، في وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكّرت الصحيفة بأن السفير الإسرائيلي في واشنطن يهيل ليتر تلقى تعليمات بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار خلال إدارة المفاوضات.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي وليس مجرد تطبيع "بارد"، مشيرة إلى أن المحادثات ستتناول ترسيم الحدود البرية والبحرية والملف الاقتصادي.

وشددت المصادر على أن الموضوع المركزي في المفاوضات هو مناقشة كيفية نزع سلاح حزب الله، في مؤشر على تشدد إسرائيلي في الموقف التفاوضي.

وستنطلق اليوم، الثلاثاء، في واشنطن أول جولة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث يمثل لبنان السفيرة ندى حمادة معوض، بينما يقود الوفد الإسرائيلي السفير يهيل ليتر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في 11 أبريل أن إسرائيل منفتحة على الدخول في اتفاق سلام حقيقي ودائم مع لبنان، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد ما وصفه بـ"النظام الإرهابي" الإيراني ووكلائه.