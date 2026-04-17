وزير المهجرين اللبناني: نراقب عودة النازحين بحذر وتركيزنا على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان

قال كمال شحادة وزير المهجرين في لبنان، إن الحكومة تتابع بشكل دقيق عودة النازحين إلى مناطقهم بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن السلطات المختصة تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد نظراً لاستمرار وجود مخاطر في بعض المناطق الحدودية.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية أصدرت تحذيرات واضحة للمواطنين بعدم العودة السريعة إلى مناطق لا تزال غير آمنة، مشيراً إلى أن سلامة المدنيين تأتي في مقدمة الأولويات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان بعد وقف العمليات العسكرية.

وخلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل على شاشة القاهرة الإخبارية، أوضح شحادة أن الحكومة تركز حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، والعمل على ضمان استمراره وعدم انهياره، إلى جانب التحضير للجولة الثانية من المفاوضات التي ستجري برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً دبلوماسياً واسعاً لتجنب أي خروقات قد تعيد التوتر إلى الميدان.

وأكد شحادة أن لبنان يعمل على تفعيل كل علاقاته العربية والدولية لدعم مسار التهدئة، مشيداً بالدور المصري والقطري والسعودي والأوروبي في دعم الجهود الأمريكية، إضافة إلى الدور الأردني الذي ساهم في دعم الموقف اللبناني في واشنطن، ما أدى إلى صدور قرار وقف إطلاق النار ودفع إسرائيل للالتزام به، على حد تعبيره.