سامسونج تطرح أحدث موبايل للفئة المتوسطة بمناسبة رمضان.. صور

أطلقت سامسونج هاتفها Galaxy M15 الجديد والمصنف ضمن الفئة الأقل تكلفة، بشكل غير معلن تماما وضمن بعض المناطق.

وتم رصد الهاتف على موقع سامسونج العراق الرسمي وفي بعض مواقع أخرى بالشرق الأوسط.

وتتضمن القوائم أي معلومات حول السعر. لكن تم الكشف عن المواصفات والصور الرسمية للهاتف.

ويمثل هاتف Galaxy M15 ترقية كبيرة عن سابقه M14 حيث واستبدلت سامسونج شاشة IPS LCD بلوحة OLED بحجم 6.5 بوصة تعمل بمعدل تحديث 90 هرتز مع دقة FHD+.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6100+ بدلاً من معالج Exynos 1330 الذي كان في الإصدار السابق. ويأتي المعالج الجديد مقترنًا بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، والتي يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD.

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وبالنسبة للكاميرا، فقد تمت إضافة كاميرا إضافية فائقة العرض بدقة 5 ميجابكسل إلى جانب الحفاظ على المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل والكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كذلك تم الإبقاء على كاميرا الصور الشخصية بدقة 13 ميجابكسل والمستعارة من هاتف M14.

يحافظ هاتف M15 على بطارية 6000 مللي أمبير التي تدعم شحن سريع بقوة 25 وات. ويعمل الهاتف الجديد بنظام التشغيل Android 14 مباشرة بعد إخراجه من العلبة.

أما الألوان المتوفرة والمدرجة على الموقع فهي الأزرق الفاتح والأزرق الداكن والرمادي.