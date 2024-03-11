تعرف على موعد ٱذان المغرب في أول أيام رمضان بالأقصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت آذان المغرب فى محافظة الأقصر ، فى أول أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 5.56 مساء.

و يتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة

موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة 4.40 صباحا

موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 6.02 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11.59 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة 3.23 مساءاً.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 5.56 مساءاً.

موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 7.11 مساءاً.