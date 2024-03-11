17.8 % ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر ديسمبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاثنين الموافق 11 / 3 / 2024 النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2023 وقد بلغــت قيـمة العجـز فـي الميــزان التجــاري 3.03 مليــار دولار خــلال شهر ديسمبر 2023 مقابل 2.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصــــادرات



انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 23.0 ٪ حيـث بلغـت 3.48 مليـار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2023 مقابــل 4.52 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(أسمدة بنسبة 48.8٪ ، منتجات البترول بنسبــــــة 46.8 ٪، الغاز الطبيعى والمسال بنسبــة 88.1 % لدائن بأشكالها الاوليه بنسبة 35.5٪).



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( ملابس جاهزة بنسبة 24.9%، فواكه طازجه بنسبة 3.6 % ، بترول خام بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.0% ).



الــــــواردات



انخفضت قيمة الواردات بنسبة 8.2 ٪ حيث بلغت 6.51 مليار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2023 مقابــل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـــة 8.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.2%، فول صويا بنسبــه 14.7%، خشب ومصنوعاته بنسبــة 40.5%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 24.7%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 80.2 %، أدويه ومحضرات صيدله بنسبة 5.8 %، قمح بنسبـة 20.7٪ ).