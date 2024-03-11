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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حراير المنصورة.. مبادرة لترويج المنتجات التراثية في تونس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان «حراير المنصورة.. مبادرة لترويج المنتجات التراثية في تونس».

حركة دائمة ودؤوبة.. هكذا تسير حياة أمل هذه المرأة التي تنبض حيوية وتملك من اسمها نصيبا، وهبت أمل نساء منطقة المنصورة الريفية ببلدة الجديدة شمال تونس حراير المنصورة، هذا المجمع التنموي النموذجي الذي تترأسه لكي لهن مكان عمل وترويج لمنتجاتهن.

وقالت أمل عبيدي، رئيسة مجمع حرائر المنصورة، إن المجمع يستهدف تسهيل حياة المرأة، إذ يوفر لها التأهيل والتكوين، ويدمجها في المجتمع ويجعلها تُصنع المنتجات وتتعلمها وتبيعها، وبالتالي يزيد من خبراتها ويطور من شخصيتها على مختلف الأصعدة في كل المجالات اقتصاديا واجتماعيا.

عندما تتحدث أمل لا تنسى كل من أمن بمشروعها عندما كان فكرة، ومن بينها رفيقة دربها في هذه التجربة.

حراير المنصورة المنتجات التراثية تونس المنتجات التراثية في تونس المنصورة الريفية

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