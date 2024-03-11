إزالة 283 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية ببني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها " تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة" ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، بلغ 283حالة تعد (201 حالة على أراضي أملاك الدولة + 82على أرض زراعية خاصة ) وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على انطلاق المرحلة الثانية منذ بدايتها في الـ 24 فبراير الماضي وحتى 10 مارس الجاري

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحاليةمن حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، والتي بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة "،تليها المرحلة الثانية " الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس،لتختتم بالمرحلة الثالثة المقرر إجراؤها في الفترة من 23 مارس الحالي إلى 12 أبريل المقبل