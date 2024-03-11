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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع باللجنة التيسيرية في بني سويف لمتابعة مشروع تطوير سوق الدهشوري

صدى البلد

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف ، عقد السكرتير العام  اللواء حازم عزت، اجتماعاً  باللجنة التيسيرية ، التي  تم تشكيلها لتسهيل وتيسير إجراءات مشروع تطوير سوق الدهشوري والذي يتم إنشاؤه في إطار بروتوكول مع صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة والصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة

شهد الاجتماع حضور كل من :  هاني الجويلي رئيس المدينة ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،  شيرين حسين مدير المكتب الفني ، وباقي أعضاء اللجنة من صندوق التطوير الحضري ومسؤولي الجهات التنفيذية والاستشارية المعنية من المحافظة.

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ناقش السكرتير العام ،مستجدات الموقف التنفيذي وسيرالأعمال طبقا للمخطط العام للمشروع، والبرنامج الزمني للأعمال بالسوق الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 2900م،وتشمل إنشاء باكيات وفرش للخضاروباكيات للأسماك،بجانب إحلال وتجديد الأكشاك الخارجية القائمة وإضافة أكشاك جديدة ودعم موقع السوق بالخدمات والمرافق الأساسية، حيث تم التأكيد على تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه

 

 

التخطيط العمرانى التنفيذ التطوير الحضري البرنامج الزمني بنى سويف الجديدة صندوق التنمية صندوق التنمية الحضرية صندوق التطوير الحضري محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سويف

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