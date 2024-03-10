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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ابنة بني سويف.. "بسمة رمضان" تحقق ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لمسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بفوز لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ابنة بني سويف اللاعبة بسمة رمضان محمد، بالمركز الأول فى لعبة رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر التى تستضيفها غانا  في الفترة من 6 إلى 16 مارس الجاري.

وأثنى المحافظ على أداء  اللاعبة في البطولة ، ومثمناً حصولها على المركز الأول ، متمنيا لها مزيد من الإنجازات لها ولوطنها مصر، تحت إشراف، الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداءالرياضى بوزارة الشباب والرياضة، وهشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة.

كما وجه التهنئة للجهاز الفني والإداري للبعثة الكابتن علاء الدين حسن - المدير الفنى للمنتخبات القومية لرفع الأثقال، والمدربين الكابتن جابر فرحان، الكابتن على السيد، ومدربي اللاعبة فى المشروع ببنى سويف: الكابتن أحمد محمد عبدالعزيز، الكابتن مصطفى عبد العزيز، مدير المشروع ببني سويف الكابتن إيمان حسين نور الدين.

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من جهته أضاف "الجبالي" أن البطلة "بسمة" مثلت منتخب مصر لرفع الأثقال ولاعبة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف ، حيث حصلت على المركز الأول ،خلال مشاركتها في البطولة التي تستضيفها العاصمة الغانية " أكرا"، وبعدد ( 3 ميداليات ذهبية ) فى الخطف والنتر والكلين والمجموع فى وزن  45 كجم، لتضاف إلى رصيد ألقابها وميدالياتها على الصعيدين المحلي والدولى.

وأوضح أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يتم دعمه من قبل الوزارة وتحفيز من الوزير  الدكتور أشرف صبحي

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