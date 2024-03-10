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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون ، والتي يتم تنفيذها من خلال  البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لمحافظات الجمهورية، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء.


جاء ذلك خلال  جولته " اليوم" لتفقد أعمال استلام شتلات الأشجار بمشتل الوحدة المحلية بمدينة بني سويف، وفي حضور :اللواء حازم عزت السكرتير العام، الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة، ومنسقى الاتصال بالمحافظة ( د.علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية والتعاون، الأستاذة داليا سيد مدير إدارة المخازن بالديوان العام ، المهندس عاطف راضي مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة).

 

وناقش المحافظ مع السكرتير العام  خطة وآليات نوزيع الأشجار على الوحدات المحلية ، والتي تشمل نوعين من الأشجار (خشبية "كافور ، ماهونجي ، أكاسيا جلوكا ، كونو كاريس ، تيفيتا ، كازورينا " وأشجار مثمرة  تشمل " برتقال ، يوسفي، رومان ، ليمون ، زيتون ، تين ، جواقة ، توت ، نبق ، جميز " ) بواقع : 13650 شتلة لمركز ومدينة سمسطا ، و7650  لمركز ومدينة الفشن ، و13650 شجرة لمركز ومدينة الواسطى ، 11250 لمركز ومدينة اهناسيا ، و13092 لمركز ومدينة ببا ، و35981  لمركز ومدينة بني سويف ، و9727 لمركز ومدينة ناصر ،بإجمالي يُقدر بنحو 105 ألف شجرة.

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حيث كلف  المحافظ لجان المتابعة المختصة والقائمين على تنفيذ المبادرة بالمتابعة المستمرة في رعاية الأشجار، سواء التي تمت خلال المرحلة الأولى أو الثانية والحفاظ عليها من التلف والإهدار، مع اتخاذ  الإجراءات التي تضمن الاستمرارية والاستدامة، لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الهدف المرجو من المبادرة، التي تأتي ضمن عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء ، مع التأكيد على تفعيل دور الشباب وكافة فئات المجتمع واستثمار حماسهم ومشاركتهم الإيجابية في خدمة المجتمع بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

 

من جهته أضاف "د.علاء سعيد"، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ وبإشراف من السكرتير العام ، تم إعداد  مخطط لنقاط التوزيع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بمقتضاه يتم  استلام حصة مركزي الواسطى وناصر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ، واستلام وتوزيع حصتى بني سويف واهناسيا من مدينة بني سويف ، واستلام حصص ببا والفشن وسمسطا من الوحدة المحلية لببا ، مشيراً إلى توجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم"،بسرعة البدء في غرس وزراعة الأشجار بنوعيها "خشبية ومثمرة" بالمساحات المخصصة لها بمحاور الطرق،ومداخل القرى والتوابع والحدائق والميادين وجسور الترع والمصارف وغيرها،مع التوعية بأهمية  الحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها وعدم التعدي عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو  والمستهدف من المبادرة.

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الحرارى الصحة العامة للمواطن الوحدات المحلية الوحدة الاقتصادية غنيم محافظ بنى سويف لجان المتابعة مخاطر الإحتباس الحرارى ومدينة الواسطى والانتاج الحربي مواطنين

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