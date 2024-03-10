ندب الدكتور عادل أبو هشيمة لتسيير أعمال عميد حقوق جامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارًا رقم 390، بندب الدكتور عادل أبو هشيمة الأستاذ بكلية الحقوق، لتسيير أعمال عميد كلية الحقوق لحين تعيين عميدا للكلية، موجهاً الشكر للدكتور أحمد فوزي العميد السابق للكلية لجهوده المبذولة طوال فترة عمادته.

يذكر أن الدكتور عادل تخرج من كلية الحقوق 1990 بتقدير امتياز، وعين معيداً بقسم القانون الدولي الخاص 1992، وعين مدرساً مساعداً بالقسم 1993، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص عام 2003 من جامعة القاهرة فرع بني سويف بالتعاون مع جامعة باريس 2013، عين رئيساً لقسم القانون الدولي الخاص 2010، تولى منصب المنسق الأكاديمي لشعبة اللغة الإنجليزية من 2008 إلى 2013، ومدير مركز المؤتمرات جامعة بني سويف من 2007 إلى 2013 ، وعميد كلية القانون جامعة المدينة جامعة عجمان من 2013 إلى 2023.