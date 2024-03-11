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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القاهرة تستضيف وفدا من جامعة برلين الحرة لبحث سبل تعزيز العلاقات

صدى البلد

استضافت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وفدا من جامعة برلين الحرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة برلين في مختلف المجالات البحثية والتعليمية، وذلك في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

واستقبل الوفد، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وبحضور فيرينا بليشنجر تالكوت نائب رئيس جامعة برلين الحرة للتعاون الدولي، والأستاذة هدى محجوب مدير مكتب جامعة برلين الحرة بالقاهرة.

وتناول اللقاء، مناقشة تعزيز أوجه التعاون في العديد من المجالات، ودراسة عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون في مجالات البحث العلمي والدرجات العلمية المزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل الأساتذة والطلاب لإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل مع الثقافات الأخرى.

كما ناقش الطرفان، تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة برلين والتي تم إبرامها عام 2013، وبحث سبل التعاون في المشروعات البحثية في مجالات الأدب والسياسة والاقتصاد والصيدلة، إلى جانب استعراض تاريخ تبادل الطلاب والأساتذة بين جامعة القاهرة وجامعة برلين الحرة من خلال منح إيراسموس.

جامعة القاهرة جامعة برلين الحرة برلين جامعة القاهرة وجامعة برلين

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