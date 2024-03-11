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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور ولية العهد.. رفع العلم السويدي بمقر الناتو في بروكسل| شاهد

صدى البلد

شارك رئيس الوزراء السويدى أولف كريستيرسون وأمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الإثنين، فى مراسم رفع العلم السويدى بمقر الناتو ببروكسل.

 

جاء ذلك بعد انضمام السويد رسميا إلى التحالف العسكرى لتصبح بذلك العضو الـ32.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة رفع العلم السويدى بمقر الناتو ببروكسل، وسط حضور ولية العهد الأميرة فيكتوريا وهي تغني النشيد الوطني.

 

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الإثنين، أن السويد لطالما كانت شريكة للناتو والآن أصبحت حليفة.

 

وأضاف ستولتنبرج في كلمته اليوم الإثنين، أن أوكرانيا اقتربت أكثر من أي وقت مضى من عضوية الناتو، موضحًا أن انضمام السويد إلى الحلف يظهر "فشل" بوتين في تحقيق أهداف حرب أوكرانيا.

 

ولفت إلى أن الحلفاء يواصلون تقديم مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا، بما في ذلك أكبر حزمة في السويد توفر الذخيرة والدفاع الجوي وزوارق الهجوم.

رئيس الوزراء السويدي الناتو رفع العلم السويدى أولف كريستيرسون

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