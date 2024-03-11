إنذار على يد مُحضر لرئيس غرفة الجيزة بسبب شعبة الصيادلة

وجه خالد سالم، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، إنذارًا على يد مُحضر من محكمة الجيزة الابتدائية إلى المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك بسبب تشكيل مجلس إدارة شعبة الصيادلة برئاسة الدكتور محمد ألهم أبو الحمد، دون علم مجلس إدارة الغرفة، وذلك حسب نص الإنذار الذي تم توجيهه لرئيس الغرفة.

وجاء في نص الإنذار أن المهندس أسامة الشاهد وضع على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا يتقدم خلاله بالتهنئة لأعضاء مجلس إدارة شعبة الصيادلة بعد تشكيل المجلس بموجب انتخابات تمت بمقر الغرفة ساردًا أعضاء مجلس إدارة الشعبة، وحيث أن المنذر (خالد سالم) بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ينفي علمه وصلته ومسئوليته بما جاء بمضمون هذا المنشور، وحيث أنه لم يصدر عن مجلس إدارة الغرفة أية قرارات تتعلق بإنشاء أو انتخاب أو تنظيم انتخابات خاصة بشعبة الصيادلة، الأمر الذي دفع نائب رئيس الغرفة (المُنذر) بمخاطبة رئيس الغرفة (المُنذر إليه) في 13 فبراير الماضي يستفسر منه عن ما ورد بالمنشور المُشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يتلق أي رد من رئيس الغرفة حتى تاريخ تحرير الإنذار.

وتناول الإنذار "أن ما ورد بالمنشور المُشار إليه - إن صح مضمونه - يُعد مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 189 لسنة 1951 المُعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 25 لسنة 2002، وقد يُعرض رئيس الغرفة للمسائلة القانونية، كما أنه يضر بالمنذر كنائب لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة بشكل خاص ويخالف النصوص القانونية والتعليمات الوزارية الخاصة بغرفة الجيزة التجارية بشكل عام، وحيث أن المُنذر بجد من الأهمية أن تصل فحوى تلك المخالفات إلى وزير التجارة والصناعة لإعمال شأنه فيها.

وجاء في ختام الإنذار "أنه تم إنذار المُنذر إليه (رئيس الغرفة) بعدم مسئولية المُنذر بصفته نائبًا لرئيس مجلس إدارة الغرفة عن ما تم نشره على صفحة المُنذر إليه على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من إنشاء وانتخاب شعبة الصيادلة بغرفة الجيزة التجارية، وتم التنبيه عليه بعدم اتخاذ أية قرارات بشكل منفرد إلا بعد الرجوع لمجلس إدارة الغرفة.