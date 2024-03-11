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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مركز شباب السعادات يحتضن فعالية محو الأمية لـ 100 دارس بالشرقية

صدى البلد

أكد لؤي عبد الله سليم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية أنه احتضن مركز شباب السعادات التابع لمركز بلبيس فعالية مهمة لمحو الأمية، بالوحدة المحلية لكفر أيوب وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية لتعليم الكبار.

وأضاف مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية انه تضمنت الفاعلية إجراء الامتحان الفوري لـ100 دارس في الامتحان الفوري لطلبة الجامعات، مشيرا إلى إن فعاليات محو الأمية تعد من أهم الأنشطة الثقافية التي تحظى باهتمام جميع أجهزة الدولة، لما لها من عائد إيجابي على المجتمع.

وأعربت "هناء قنديل" رئيس مركز شباب السعادات،عن سعادتها الغامرة باستضافة هذه الفعالية التنويرية المهمة مؤكدة على أهمية أن تتحول مراكز الشباب إلى منارات ثقافية، وألا يقتصر دورها على توفير فرص ممارسة الرياضة فقط.

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ومن جانبه رحب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية،بتنفيذ مثل هذه الفعاليات الثقافية الرامية إلى رفع مستوى المجتمع، وتعزيز القدرات المعرفية للشباب، مشددا على استعداده الدائم لدعم ومساندة جميع الفعاليات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الشباب.

وأكد وليد الجمل، مدير إدارة الشباب والرياضة ببلبيس، علي أن استضافة هذه الفعاليات يأتي بناء على توجيهات الوزارة، التي تهدف إلى دعم جميع الفعاليات التي تفيد الشباب.

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