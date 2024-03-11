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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تنمية سيناء تستهدف جعلها مركزا عالميا لجذب السياحة الدينية

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية سيناء وتتنفيذ مشروعات موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين، يستهدف جعلها مركزا سياحيا عالميا لجذب السياحة العالمية والدينية من كافة أنحاء العالم.

وأكدت موسى، في تصريحات صحفية، أهمية المشروعات التنموية التي تُنفذ في سيناء، مثل مشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب سيناء، ومشروع تنمية وسط سيناء، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة أهالي سيناء.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن سيناء تتمتع بمقومات سياحية فريدة من نوعها، مثل جمالها الطبيعي الخلاب، وتنوعها الجغرافي، وثرائها بالمعالم التاريخية والدينية، مثل دير سانت كاترين، الذي يُعد من أهم المواقع الدينية في العالم.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن سيناء غنية بأماكن السياحة الدينية خاصة في ظل وجود العديد من المواقع الدينية، مثل جبل موسى، ووادي الطوى، ونبي الله هارون.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الأجهزة التنفيذية نجحت فى وضع سيناء على خارطة التنمية، فشهدت ولازالت تشهد إنشاء العديد من الطرق التي تعد شرايين التنمية الحقيقية، والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يتم افتتاحه من مصانع واستثمارات، مما يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة، وهو ما انعكس على تحقيق الأمن القومى المصرى بإيجابية.

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