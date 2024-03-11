موت يحيى السنوار.. الاحتلال يكشف عن الحل لاستبدال حماس في حكم غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا ينبغي التعامل مع قطاع غزة بعد الآن ككيان واحد بل كما تم فصله لأغراض عسكرية.

وحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فعلى الرغم من أنه يمكن دعم جوانب إدارة غزة في المستقبل القريب، إلا أن إيجاد حل كامل لاستبدال حماس كحاكم للقطاع لن ينجح إلا بوفاة زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وفقًا لما قالته مصادر في الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أنه من الممكن أن تنجح الخطة الإسرائيلية الحالية لاستبدال حماس بعشائر محلية في نهاية المطاف على أساس حي محدود، ولكن لإعادة توحيد غزة مرة أخرى في نسيج فعال، سيحتاج سكان غزة إلى الاقتناع بأن حماس لا يمكنها العودة وإزالة السنوار.

ولفتت المصادر إلى أن أحد الأمثلة على التغيير الكبير الذي يمكن أن يحدث حتى بينما لا يزال السنوار على قيد الحياة هو استبدال الأونروا باعتبارها منظمة المساعدات الإنسانية الرئيسية في غزة".