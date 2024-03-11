حفرت القبر بيديها.. معلومات عن حياة السيدة نفيسة ومسجدها في مصر

كشف علي الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، معلومات وتفاصيل عن مسجد السيدة نفيسة وحياة السيدة نفيسة .

وقال علي الله الجمال في حواره في برنامج " باب رزق" المذاع على قناة " دي إم سي "، : "السيدة نفيسة عندما جاءت إلى مصر أتت على دار كبير التجار ثم انتقلت إلى دار أم هانئ بجوار المقر الحالي إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة".

وأضاف علي الله الجمال:"حاكم مصر أو والي مصر أهدى المقر الحالي لمسجد السيدة نفيسة إلى السيدة نفيسة وتفاوض معها بأن تتلقي بالناس يومين في الأسبوع للرد على أسئلتهم".

وأكمل علي الله الجمال :" مسجد السيدة نفيسة يطلق عليه درب السباع، ومسجد السيدة نفيسة هو المكان الذي عاشت فيه والمقام المتواجد في المسجد حفرته بأيديها ".

وتابع علي الله الجمال:" السيدة نفيسة كانت تطلب من الله أن تتوفى وهي صائمة وبالفعل توفيت السيدة نفيسة في شهر رمضان ودفنت في القبر المتواجد في السيدة نفيسة ".