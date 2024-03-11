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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شوقي علام: الفتاوى في سياقها لا بد أن تحافظ على استقرار الوطن

شوقي علام
شوقي علام

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ان الفتاوى في سياقها لابد ان تحافظ على استقرار الوطن.
وأضاف شوقي علام مفتي الديار المصرية، في حوار مع الاعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج اسأل المفتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، انه صحيح الدين هو ما كان متفقا مع صحيح التدين، متابعا أن نطمئن إلى صحيح الدين بالرجوع إلى أهل الاختصاص.
وتابع شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الدين يحتاج ان يفسر للعالمين بشكل صحيح.
 

شوقي علام الدكتور شوقى علام مفتى الإعلامي حمدي رزق استقرار الوطن أهل الاختصاص قناة صدي البلد

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