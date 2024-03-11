شوقي علام: الفتاوى في سياقها لا بد أن تحافظ على استقرار الوطن

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ان الفتاوى في سياقها لابد ان تحافظ على استقرار الوطن.

وأضاف شوقي علام مفتي الديار المصرية، في حوار مع الاعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج اسأل المفتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، انه صحيح الدين هو ما كان متفقا مع صحيح التدين، متابعا أن نطمئن إلى صحيح الدين بالرجوع إلى أهل الاختصاص.

وتابع شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الدين يحتاج ان يفسر للعالمين بشكل صحيح.

