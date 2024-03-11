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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعلن قصف مقر قيادة للاتحتلال الإسرائيلي في جنوب غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون الثقيل، مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي في جنوب مدينة غزة.

قالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أنه بالاشتراك مع مجموعات الشهيد عمر القاسم، تم قصف بقذائف الهاون، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط عمارة بكرون جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس ،في وقت سابق، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمير" بقذيفة الـ تاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

أعلنت سرايا القدس، عن نجاحها في قصف موقع كيسوفيم الإسرائيلي برشقة من صواريخ 107.

وأضافت سرايا القدس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالأسلحة المناسبة.

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