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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذائف الهاون.. سرايا القدس تقصف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس، اليوم الخميس، أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في شارع 10 جنوب حي الزيتون.

كما نفذ مجاهدو سرايا القدس كمين هندسي برتل من الآليات العسكرية الصهيونية المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون.

ومن ناحية أخرى، أكدت وسائل إعلام فلسطينية ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على النصيرات ودير البلح إلى 35.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قالت مصادر صحفية، إن 35 مواطنا ارتقوا في قصف الاحتلال منازل المواطنين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، والبركة في مدينة دير البلح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب غزة.  

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