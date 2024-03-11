أحمد الفيشاوي: بهرب من الشرب والمخدرات

حل الفنان أحمد الفيشاوي ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج " على المسرح" المذاع على قناة " الحياة ".

قال أحمد الفيشاوي:" كل سنة يزداد حبي للسينما وصناعتها والدراما ".

أضاف أحمد الفيشاوي:" أبويا كان بيقولي على طول إنت مش ملك نفسك إنت بتاع الناس كلها ".

تابع أحمد الفيشاوي:" انا عايز أعمل أفلام حلوة وعايز أكون مخرج لأعمال فنية في المستقبل".

أكمل أحمد الفيشاوي:" انا بهرب من الشرب والمخدرات من زمان وببعد عنه بأميال وهذا الأمر مستمر عليه منذ 7 سنوات وحتى الآن، مضيفا:" أنا عندي 43 سنة ولازم اهتم بصحتي ولازم أركز في عملي".