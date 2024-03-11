عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من كارثة في أوروبا بسبب الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات

حرائق الغابات بسبب
حرائق الغابات بسبب الحرارة

حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة من مواجهة القارة أوضاعاً "كارثية" بسبب التغير المناخي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وذكرت الوكالة أن أوروبا إذا لم تقيّم المخاطر المناخية التي تواجهها والتي بلغ كثير منها بالفعل مستوى حرجاً، فإنها ستكون أمام الكارثة بأسرع من مناطق أخرى.

وأضافت الوكالة  في بيان أن "الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدناها في السنوات الأخيرة في أوروبا ستتفاقم وستؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة"

وقالت مديرة الوكالة لينا يلا مونونين،  خلال مؤتمر صحفي إن "هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد، ويجب أن تكون أيضاً بمثابة طلقة تحذيرية".

 

التغير التغير المناخ التغير المناخي الظروف المعيشية المخاطر المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

في أول يوم رمضان |مصر توزع ١٠٠٠٠ وجبة إفطار طازجة و٧٠٠٠ وجبة سحور بغزة

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

موضوعات متعلقة

غارات أمريكية بريطانية على منطقة الحديدة في اليمن

كرر رفضه.. بايدن: لا عملية عسكرية في رفح بدون خطة

جوردون براون: على المملكة المتحدة الاستعداد للحرب من أجل النمو الاقتصادي

رسميًا.. المملكة المتحدة ثاني أكثر دول العالم بؤسًا

غزة أول أيام رمضان.. لا يوجد شيء يفطر عليه الناس سوى المعلبات

القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ عملية إنزال جوي بشمال غزة

سابقة خطيرة.. جيش الاحتلال يضع أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى

سموتريتش يهاجم قيادات الجيش الإسرائيلي

ترشيحاتنا

جوزها مدرب اسكواش .. باسم سمرة يهاجم نيللي كريم بسبب دور

التروايح والعشاء في الأقصى.. شاهد|عشرات الآلاف من الفلسطينيين بأولى القبلتين

الخارجية تكشف حقيقة الصورة المنشورة لتعرض السفارة المصرية بالخرطوم لهجوم

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان

كفارة جماع الزوجة في نهار رمضان وهل تجب على الرجل فقط؟..الإفتاء تحسم

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن منع الاحتلال دخول المصليين للمسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ