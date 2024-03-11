تحذير من كارثة في أوروبا بسبب الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات

حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة من مواجهة القارة أوضاعاً "كارثية" بسبب التغير المناخي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وذكرت الوكالة أن أوروبا إذا لم تقيّم المخاطر المناخية التي تواجهها والتي بلغ كثير منها بالفعل مستوى حرجاً، فإنها ستكون أمام الكارثة بأسرع من مناطق أخرى.

وأضافت الوكالة في بيان أن "الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدناها في السنوات الأخيرة في أوروبا ستتفاقم وستؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة"

وقالت مديرة الوكالة لينا يلا مونونين، خلال مؤتمر صحفي إن "هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد، ويجب أن تكون أيضاً بمثابة طلقة تحذيرية".