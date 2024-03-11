أنشطة متنوعة بمشروع بشاير الخير بالإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين من خلال "الإدارة العامة للرياضة" عددا من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير، أحد المشروعات القومية بالإسكندرية.

تضمنت الأنشطة تدريب كرة سلة واستخداماتها استفاد منها أبناء بشاير الخير وذلك بمدرسة "ياسر مرسى".

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إننا نولي اهتماما خاصا لأبناء بشاير الخير ونبذل أقصى جهد لشغل أوقات الفراغ بكل ما هو مفيد وتسعى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتقديم كافة الأنشطة في كافه المجالات لأبناء هذا المشروع الذي يعد احد اهم إنجازات الدولة المصرية.

ويعد مشروع بشاير الخير الحل جذري للقضاء علي مشكلة المناطق العشوائية التي انتشرت بشكل ملحوظ منذ 2011 في الإسكندرية، والتفكير في القضاء على تلك المناطق وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط، ولكن تعد عملية إنقاذ مدروسة بعناية؛ لحماية سكان المناطق العشوائية من خطر سقوط منازلهم .